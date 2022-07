Mercato : Mandanda à Rennes ? La réponse est tombée

Steve Mandanda aurait fait ses adieux au vestiaire de l'OM, ce mardi. Le portier devrait bien évoluer avec le Stade Rennais, la saison prochaine.





D'après RMC Sport, Steve Mandanda a bien validé l'offre du Stade Rennais. Le club breton et l'OM seraient en négociations avancées pour son transfert. Le gardien de but devrait rejoindre Rennes dès mercredi, en échange d'une petite indemnité. Le natif de Kinshasa part de son propre chef, ne souhaitant plus être soumis à une concurrence comme celle de cette saison. Le départ de Jorge Sampaoli n'a rien changé.



Steve Mandanda était au club depuis 2007, pour un total de 610 rencontres (de loin le record du club phocéen). Une immense page s'apprête à se tourner...