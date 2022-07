Galtier : "J'ai mis mes origines marseillaises de côté"

Pour sa première conférence de presse comme entraîneur du PSG, Christophe Galtier a dû aborder le sujet de ses origines marseillaises.





Officiellement nommé entraîneur du PSG dans la journée, Christophe Galtier s'est présenté pour la première fois en conférence de presse devant les médias. Sans surprise, la question de ses origines marseillaises est venue sur le tapis.



L'ancien coach de l'OGC Nice a affirmé être pleinement concentré sur son nouveau défi, où l'envie de gagner prédomine sur tout le reste : "Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je suis né à Marseille, c'est un fait, mais vous savez, on fait un métier de passion où le but ultime est de gagner, où on cherche à remporter les plus beaux trophées, à entraîner les meilleurs joueurs, il n'y a pas de meilleurs endroits que Paris pour ça. Quand les premiers contacts ont été établis, j'ai mis de côté mes origines marseillaises et croyez-moi que depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au Paris Saint-Germain."



Le natif de Marseille s'est engagé au PSG pour les deux prochaines saisons et aura pour mission principale de mieux figurer sur la scène européenne que ses prédécesseurs. Les Parisiens ont payé 8 millions d'euros à Nice pour s'attacher les services du Français, en plus des 15 millions d'euros d'indemnités de licenciement dues à Mauricio Pochettino.