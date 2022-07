Longoria revient sur les cas Milik, Mandanda et Alvaro

Pablo Longoria a été invité à réagir sur les situations d'Arek Milik, de Steve Mandanda et d'Alvaro Gonzalez.





Après avoir détaillé la ligne directrice de l'OM pour le mercato, Pablo Longoria s'est exprimé sur les situations particulières de certains joueurs, dont celle d'Arek Milik, qui a encore 3 ans de contrat : " Sur la question de Milik, il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, il n'est donc pas dans le groupe des joueurs en fin de contrat."



Sur le cas Alvaro, la situation semble plus compliquée : "Comme tout changement de coach, il a aussi des changements dans les ambitions des joueurs. Ils vont essayer de gagner la confiance du nouvel entraîneur, c'est la loi n°1 du football. Pour Alvaro, la situation est identique dans la mesure où sa situation de la saison dernière est liée au club, non à l'entraîneur, et on l'assume."



Enfin, l'Espagnol a avoué avoir discuté avec Steve Mandanda pour lui expliquer qu'il y aurait toujours de l'alternance sur le poste de gardien de but : "Ces derniers jours, nous avons beaucoup discuté avec Steve de sa position au sein du club. Hier, il s'est entraîné avec le groupe. Le modèle pour les gardiens de but serait le même que la saison dernière à savoir deux bons gardiens en concurrence. L'important pour nous, c'était d'être clair avec tous les joueurs en ayant des conversations sincères."