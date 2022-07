Tudor : "Les meilleurs seront sur le terrain"

Igor Tudor a détaillé les objectifs de la saison et s'est confié sur la gestion de l'effectif.





Interrogé sur ses objectifs pour la saison prochaine, Igor Tudor a expliqué avoir surtout des objectifs de jeu : "L'objectif principal est d'avoir une identité claire, avec ou sans ballon. Évidemment, en connaissant la grandeur du club, l'objectif est toujours de gagner. Je sais que les supporters ont beaucoup d'attentes, mais c'est un travail qui se fait étape par étape. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Cela passe d'abord par un bon entraînement, puis un autre bon entraînement, puis un bon match. Je crois que le travail au quotidien joue beaucoup sur les objectifs d'une saison."



Il a ensuite expliqué qu'il allait s'appuyer sur une base d'une quinzaine de joueurs, mais qu'il n'avait pas peur de lancer des jeunes : "Chaque entraîneur fait ses choix et c'est vrai que nous allons jouer beaucoup de matchs entre la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Coupe, mais je n'ai pas de problèmes à mettre un joueur de 20 ans si j'estime qu'il a sa place. L'important, c'est toujours de mettre les meilleurs joueurs et c'est le terrain qui décidera. Il y aura surement une base de 15-16 joueurs qui auront plus de minutes que les autres, mais ceux qui jouent moins auront l'occasion d'être décisifs."



Invité à régir sur le positionnement de Dimitri Payet, le coach croate n'a pas encore défini un système précis : "C'est sûr que c'est une bonne chose d'avoir Dimitri Payet avec nous, on le connait tous et je suis très content qu'il soit là et vous verrez bientôt comment nous allons jouer. Que ce soit à 3 ou 4, je ne pense pas que les matchs se gagnent seulement grâce au système."