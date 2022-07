Longoria : "Offrir à l'entraîneur un effectif adapté"

Présent aux côtés d'Igor Tudor, Pablo Longoria s'est exprimé sur la construction de l'effectif pour la saison à venir et sur la gestion d'une saison particulière avec la Coupe du Monde au mois de novembre.





Aux côtés d'Igor Tudor lors de la conférence de presse, Pablo Longoria a expliqué que le changement de coach n'affectait en rien les ambitions de l'OM cette saison : "Depuis la première conversation avec Igor, il m'a transmis beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition. L'OM est un club avec un très haut niveau d'exigence et toute l'équipe dirigeante a envie de travailler avec Igor. Il a donné de l'énergie à tout le monde."



L'Espagnol a déjà commencé à travailler avec son nouveau coach pour construire un effectif capable de répondre à ses exigences : "Lorsqu'il y a un changement de coach, c'est logique que la stratégie soit modifiée. Pour un dirigeant, l'objectif est toujours d'offrir à l'entraîneur, un effectif adapté à son style de jeu, à sa mentalité. On l'a toujours dit : le collectif est plus important que les individualités. C'est important de construire un effectif où tous les joueurs peuvent être en concurrence. On a déjà commencé à travailler et nous avons la volonté d'avoir deux joueurs par position pour qu'il y ait une concurrence naturelle."



Le président de l'OM est ensuite revenu sur la saison particulière qui attend le club en termes de gestion de l'effectif avec une coupe du monde prévue à partir de mi-novembre : "Cette saison est particulière avec une coupe du monde en novembre, cela change donc naturellement la planification. Entre le début du championnat le 7 aout et le 10 novembre, nous allons jouer tous les trois jours. En ce sens, il est important d'avoir des profils différents. Nous allons devoir nous adapter cette année."