Tudor : "Un football offensif, intense et organisé"

Lors de sa première conférence de presse, Igor Tudor s'est exprimé sur son arrivée à l'OM et a donné quelques détails sur son système de jeu.





En conférence de presse, Igor Tudor est revenu sur le challenge qui l'attend à Marseille : "C'est une très belle opportunité, ce sera un grand défi. Le président et le directeur du football m'ont fait une bonne impression. Il y a une passion, un amour pour ce club qui m'a chargé à bloc. J'ai vraiment envie de bien faire. J'ai parlé avec un ami, Alen Boksic, qui m'a parlé de la grandeur de l'OM."



Il a ensuite fait un point sur les forces en présence au sein de l'effectif, en donnant également quelques détails sur son système de jeu : "Je connais tous les joueurs puisque j'ai regardé les matchs de la saison dernière. C'est une équipe évidemment très solide dans la mesure où elle a terminé 2e du championnat l'an dernier. Je pense que chaque coach est différent, c'est ce qui fait aussi la beauté du football. Si je dois décrire brièvement ce que je voudrais, ce serait un football offensif, intense, organisé, courageux, mais pas au détriment de la défense. Du rythme, de l'intensité, mais pas seulement. Il faut avoir une bonne organisation. La course sans ballon est également importante. Mon objectif principal sera que les gens ne sortent pas déçus du stade lors qu'ils viendront nous voir. "



Après avoir confirmé que Mauro Camoranesi serait bel et bien son adjoint et que le reste de son staff serait dévoilé dans l'après-midi, il n'a pas souhaité s'étendre sur le mercato. Le coach croate a seulement expliqué que "des joueurs allaient arriver et d'autres s'en aller."