Mercato : l'OM n'a pas la main dans le dossier Mertens

Sans contrat depuis le début du mois de juillet, Dries Mertens a l'embarras du choix concernant son avenir.





Désireux de disputer le Mondial 2022 avec la Belgique, l'attaquant de 35 ans aurait refusé, selon les informations d'Il Mattino, des propositions venues du Brésil, du Mexique, des Émirats arabes unis et d'Asie. Dries Mertens souhaite continuer à évoluer en Europe, dans un club de haut niveau. Le joueur aurait aimé poursuivre l'aventure à Naples, mais le club italien ne semble pas vouloir donner au Belge ce qu'il réclame en termes de salaire (7 millions annuels).



La Lazio Rome, qui est entré récemment dans la danse, ne ferait pas de Dries Mertens sa priorité, préférant un profil plus jeune, ce qui laisserait une voie royale à l'OM. Sauf que la formation belge de l'Antwerp serait entré dans la bataille, et l'international aux 105 sélections serait séduit par la perspective de rallier son pays natal, qu'il a quitté en 2007. Reste que l'Antwerp ne disputera pas la Ligue des Champions l'an prochain, contrairement à l'OM. Ce qui pourrait être un atout de taille pour conclure le dossier, si Dries Mertens baisse ses exigences salariales.