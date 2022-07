McCourt a refusé des "offres saoudiennes" selon RMC

Le journaliste Florent Gautreau s'est exprimé sur RMC sur le rachat de l'OM, qui n'est pas effectif selon lui, contrairement aux rumeurs.





"Il n'y a à l'heure actuelle aucun investisseur qui souhaite racheter l'OM et, justement, (Frank) McCourt ne souhaite pas vendre. Donc, il n'y a rien disant que l'OM est à vendre et qu'il va être vendu. En revanche, il aurait refusé trois offres d'investisseurs saoudiens, qui n'ont pas encore été tracées. Et ça a été mal apprécié du côté de la Ligue, et de CVC notamment. Ce qu'on reproche à McCourt, ce n'est pas de refuser ces offres, mais de ne pas investir suffisamment pour faire de l'OM un concurrent sérieux pour le PSG. Donc, pas de fantasmes à date pour l'OM, mais il y a eu des offres saoudiennes refusées par McCourt, dont certaines étaient sérieuses. (...) J'ai eu certaines informations disant que les gens de CVC ont eu la confirmation qu'il y avait des offres importantes de reprise de l'OM, et que le fait de continuer avec McCourt leur aurait déplu", a révélé Florent Gautreau.



CVC Partners est le nouvel actionnaire de la filiale commerciale de la LFP. Contrairement à ce qu'affirme le journaliste Thibaut Vézirian, donc, l'Olympique de Marseille n'est toujours pas vendu à un repreneur saoudien. Mais l'Américain Frank McCourt a eu plusieurs fois l'occasion de céder l'OM ces derniers temps.