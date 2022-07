Mercato : Sinisterra vers la Premier League

Selon le quotidien néerlandais De Telegraaf, Luis Sinisterra devrait rejoindre la Premier League, où Leeds est en pole position pour l'attirer.





Alors que l'OM avait fait de Luis Sinisterra l'une de ses options pour renforcer son secteur offensif, Pablo Longoria s'était heurté aux exigences trop élevées du Feyenoord. Le club hollandais demandait 25 millions d'euros pour libérer le Colombien.



Et il semble qu'ils aient trouvé preneur puisque De Telegraaf annonce que Leeds et Everton seraient prêts à mettre entre 20 et 30 millions d'euros pour le joueur. Leeds serait même en pole position. Un montant que l'OM ne semble pas enclin à mettre sur un seul joueur.