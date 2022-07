Tameze : "Tudor connait le très haut niveau"

Adrian Tameze a apporté des précisions sur le style de football prôné par Igor Tudor. Le milieu de terrain évolue au Hellas Vérone, où il l'a côtoyé ces derniers mois.





Longuement interrogé par RMC Sport, Adrian Tameze a donné son avis sur le choix d'Igor Tudor, à l'OM. Le joueur du Hellas Vérone a décrit le technicien comme "un sanguin, quelqu'un qui a faim, qui en veut toujours plus". Et il n'est pas surpris que l'OM l'ait choisi, "par rapport à la personnalité du coach et à l'identité marseillaise". Il pense avoir beaucoup progressé à ses côtés : "Il demande énormément à ses joueurs, à son équipe. C'est un pressing tout-terrain quasiment constant. Ça permet de gagner pas mal de matchs. On a gagné pas mal de matchs contre des gros la saison dernière. Le système de jeu nous a beaucoup aidés."





"On court parfois plus en semaine que les jours de match"

Il admet que le technicien attend beaucoup de ses joueurs : "Ça va être difficile. C'est très intense. On court parfois plus en semaine que les jours de match, mais ça sert le week-end quand on est sur le terrain." Tactiquement, Igor Tudor n'aime pas les changements récurrents : "Quand il arrive à trouver son système de jeu, ses joueurs clés, il ne les change pas trop. Après, c'est vrai que l'OM joue la Ligue des champions la saison prochaine. Il y aura énormément de matchs. On sait que ça va être une saison particulière avec la Coupe du monde. Il va devoir utiliser un peu plus de son effectif." Il le juge plus expérimenté qu'on ne le dit parfois : "C'est quelqu'un qui travaille énormément. Il ne faut pas oublier que cela a été un joueur, il a joué à la Juve à l'époque de Pirlo. C'est quand même quelqu'un qui connaît le très haut niveau. Ça va être une belle expérience, un beau test pour lui de le voir en situation à Marseille."



Sur le banc, Igor Tudor est un teigneux. Le Croate vit les matchs à fond : "C'est quelqu'un qui vit vraiment le football. Que cela soit à l'entraînement ou sur le terrain, il vit vraiment les trucs à fond. Sur le terrain, il est un peu comme Sampaoli, à toujours ruminer. (...) Il crie énormément, tout le temps. Que cela soit à la 90e quand il faut faire les dernières courses pour marquer un but ou ne pas en prendre un. On sait qu'il va être derrière pour donner de l'énergie". Et il a apprécié son management : "Je l'ai trouvé bon dans le sens où il avait la porte ouverte, il pouvait parler et a donné sa chance à tout le monde. Il n'a jamais été fermé sur la communication."



La saison passée, le Hellas Vérone a terminé à la 9e position du classement de Serie A. Igor Tudor a accessoirement disputé 34 rencontres de Ligue des Champions, durant sa carrière.