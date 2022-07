Tudor accompagné par un champion du monde ?

Igor Tudor devrait être accompagné par Mauro Camoranesi, à Marseille. Le champion du monde pourrait tenir le rôle d'adjoint.





Selon les informations obtenues par L'Équipe, Mauro Camoranesi pourrait débarquer aux côtés d'Igor Tudor, à Marseille. L'ancien international italien a connu des expériences en Argentine (d'où il est originaire), au Mexique et en Slovénie, ces dernières années. Il a raccroché les crampons en 2014 et a aussi longuement joué à la Juventus de Turin (2002-2010). L'ex-milieu de terrain compte 55 sélections avec la Squadra Azzurra et a notamment remporté la Coupe du monde 2006.



Les noms des autres membres du staff d'Igor Tudor n'ont pas encore filtré. Pour rappel, il devrait pour l'instant être composé de quatre techniciens.