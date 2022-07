Acherchour : "Le départ de Sampaoli est compréhensible"

Sur les ondes de RMC, Walid Acherchour a estimé que le départ de Jorge Sampaoli était compréhensible en raison du peu de garanties sur le mercato.





La décision de Jorge Sampaoli de quitter l'OM en a surpris plus d'un. D'après les dernières informations sorties ces derniers jours, le coach argentin n'aurait pas eu gain de cause sur plusieurs dossiers (Griezmann, Renato Sanches, Saliba) et aurait douté de la compétitivité de l'équipe pour la saison prochaine alors que le mercato d'été ne fait pourtant que commencer.



Manque de patience ou décision justifiée ? Sur RMC, Walid Acherchour a expliqué que la décision de Sampaoli pouvait se comprendre : "Si on se met à la place de Sampaoli, c'est compréhensible. On est le 1er juillet, et il y a seulement Gigot qui avait déjà signé et le jeune Touré. Il avait déjà prévenu, il voulait aller en LDC avec de l'ambition. Il aurait pu patienter, mais quand tu entends Longoria qui te dit que le marché sera compliqué en employant le mot cadeau de Noël, tu le comprends. Tu as perdu Kamara, tu vas perdre Saliba, Payet devient vieux, tu te dis qu'après l'année que tu as traversé, repartir une saison avec des objectifs supérieurs, c'est difficile. Pour lui, le challenge est démesuré, je préfère un coach qui part maintenant qu'un coach qui trouve des excuses à la fin de saison."