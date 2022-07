Domenech ne comprend pas le choix Tudor

Sur le plateau de la chaîne l'Équipe, Raymond Domenech ne s'est pas privé de critiquer le choix Igor Tudor pour prendre les commandes de l'OM.





Lorsqu'un entraîneur étranger débarque en France, en général, ce n'est pas du goût de Raymond Domenech. Pour ne rien changer à ses habitudes, l'ancien sélectionneur de l'Équipe de France a vivement critiqué le choix de l'OM de mettre Igor Tudor aux manettes pour la saison prochaine.



Sur le plateau de la chaîne l'Équipe, il a déclaré : "Ça veut dire qu'un entraineur français ne peut pas être coach de l'OM ? C'est aberrant quand on sous-entend que les Français ne sont pas capables de faire du jeu offensif. C'est dérangeant. Il faut juste quelqu'un de compétent, qui gère à la fois le championnat et la Ligue des Champions. Il y a des possibilités. Le nouveau coach qui va arriver ne connaitra pas les trois quarts de l'effectif et peut-être même le championnat. Ça peut être gênant. Ce n'est jamais bon signe quand on commence une saison comme ça. Après, c'est en fonction du profil de celui qui arrive. Il y a plein de paramètres qui font que ça peut être problématique ou pas."



Rappelons qu'il avait fait à peu près les mêmes déclarations lors de l'arrivée de Jorge Sampaoli.