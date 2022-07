Setti : "J'ai hâte de voir Tudor à l'OM"

Maurizio Setti, président du Hellas Vérone, a donné son sentiment sur son arrivée à l'OM. Il est impatient de le voir à l'oeuvre.





Maurizio Setti pense qu'Igor Tudor est taillé pour un club comme l'OM. Le président du Hellas Vérone s'attend à voir de belles choses, ces prochaines semaines : "Il a apporté sa patte. C'est quelqu'un d'ouvert, coopératif et très direct dans le dialogue. Il est extrêmement cultivé et on peut parler de tout. J'ai hâte de le voir à Marseille. Je suis sûr qu'il est prêt", a-t-il confié à L'Équipe.



Au Hellas Vérone, Igor Tudor a passé 36 rencontres sur le banc, pour une moyenne de points de 1,47. Il a obtenu 14 succès, 11 matchs nuls et 11 défaites.