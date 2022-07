Behrami : "Tudor veut toujours que ça aille de l'avant"

Valon Behrami a donné son avis sur l'arrivée d'Igor Tudor à l'OM. L'ancien international suisse a travaillé avec lui à l'Udinese.





Questionné par L'Équipe, Valon Behrami a donné des précisions sur la méthode d'Igor Tudor. Les Phocéens continueront de travailler fort, cette saison : "Il veut toujours que ça aille de l'avant, avec un pressing intense et très haut, quitte à prendre des risques. Il a besoin de joueurs très physiques, parce que c'est un foot agressif qui nécessite une excellente condition. Tactiquement, il ne fait pas trop dans le détail. Ce n'est pas le genre à faire des pauses au milieu de la séance pour parler et jouer les profs de foot. Au contraire, lui, il veut du rythme, du rythme, du rythme. Après un entraînement, tu es parfois plus fatigué qu'après un match." L'ancien milieu de terrain pense que l'OM devra recruter des joueurs rapides, derrière : "Il lui faudra des joueurs très rapides derrière, parce que son football concède beaucoup d'espaces et, contre Liverpool ou le PSG, quand tu as 40 mètres dans le dos, tu as intérêt à courir vite. Et il faudra voir s'il a maintenant la maturité pour gérer des joueurs comme Payet, par exemple."



Pour rappel, le premier match amical de l'OM est programmé pour le 13 juillet, face à Marignane-Gignac.