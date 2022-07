Saad et Abardonado intégrés au staff de Tudor ?

Les Argentins et Espagnols proches de Jorge Sampaoli ont tous quitté l'OM. Les cas de Pancho Abardonado et de Felipe Saad n'ont pas été tranchés.





Selon L'Équipe, le staff de Jorge Sampaoli a quitté le club phocéen. Jorge Desio, Inigo Dominguez, Jon Pascua, Pablo Fernandez et Patricio D'Amico ont suivi l'entraîneur. Le staff d'Igor Tudor devrait dans un premier temps comprendre quatre membres : un entraîneur des gardiens, un préparateur physique, un analyste vidéo et un adjoint. Un cinquième technicien, francophone, pourrait bientôt être ajouté. Le quotidien précise que l'un des médecins, Jean-Baptiste Grisoli, devrait aussi partir. Quant à Jacques Abardonado et Felipe Saad, leurs avenirs n'ont pour l'instant pas été décidés. Le second parle notamment italien et pourrait tenir un rôle.



On peut supposer que l'OM communiquera assez vite sur ces sujets.