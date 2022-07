Lippi n'a pas de doute sur Tudor

Marcelo Lippi a brièvement commenté l'arrivée d'Igor Tudor à l'OM. Le tacticien italien n'a pas de doute sur sa capacité à l'adapter.





Interrogé par L'Equipe, Marcelo Lippi a donné son sentiment sur l'arrivée d'Igor Tudor à l'OM. Le maître tacticien a confiance en son ancien joueur : "C'est un homme intelligent et vif. Je n'ai aucun doute sur sa réussite à Marseille", a lancé l'ancien Turinois, laconique.



Les deux hommes ont collaboré entre 2001 et 2004, à la Juventus de Turin. On peut supposer que l'ancien sélectionneur a eu une influence sur sa méthode de travail, comme entraîneur.