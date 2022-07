Chedjou ne garde pas un bon souvenir de Tudor

Aurélien Chedjou juge apparemment qu'Igor Tudor l'a trop fait travailler, à Galatasaray. Il pense que le Croate a depuis dû évoluer dans sa méthode.





Interrogé par L'Équipe, Aurélien Chedjou s'est remémoré le passage d'Igor Tudor à Istanbul. L'international camerounais a visiblement eu du mal à répondre à ses exigences physiques : "Je me souviens de son premier discours au vestiaire, avant même sa première séance. Il nous a dit : “J'aime bien Guardiola, mais je préfère Diego Simeone, je veux une équipe qui cravache et qui avale les kilomètres. ” Il nous a dit qu'on allait tellement souffrir qu'on ne verrait plus rien d'autre que le centre d'entraînement et notre lit, et c'est ce qu'il s'est passé, on était rincés en rentrant chez nous. Et puis il ne jurait que par le 3-5-2 alors qu'on n'avait pas les joueurs pour. On a essayé de le lui dire, mais ça n'a rien changé." Et d'ajouter : "Quand vous avez des joueurs de caractère et que vous ne voulez pas leur parler, mais seulement les commander, ça coince. Mais je pense qu'il peut réussir à l'OM parce qu'il a pris de l'expérience. Je suis certain que c'est une bonne personne, qu'il est assez intelligent pour avoir évolué."



Un témoignage qui tend surtout à démontrer que certains professionnels ne sont pas prêts à se plier à l'exigence du football de haut niveau. Les Marseillais n'ont déjà pas chômé avec Jorge Sampaoli, la transition devrait être moins marquée.