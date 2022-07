Mercato : le dossier Simeone relancé ?

L'OM pourrait revenir à la charge pour obtenir le renfort de Giovanni Simeone, ce mercato. Adrien Tameze et Ivan Ilic plairaient aussi à Igor Tudor.





D'après CM.it, l'arrivée d'Igor Tudor à l'OM pourrait favoriser l'axe Marseille-Vérone, sur le marché des transferts. Le technicien pourrait demander à Pablo Longoria de réactiver le dossier de Giovanni Simeone, qui est lorgné par le FC Séville. Le média cite également les noms d'Adrien Tameze, qui évolue en Italie depuis 2020 et joue au milieu du terrain, et d'Ivan Ilic, que le Hellas a recruté définitivement à Manchester City pour 7,5 millions d'euros.



On peut effectivement penser que le mercato va prendre un accent italien, ces prochaines semaines.