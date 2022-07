Mercato : le retour d'Harit remis en cause ?

Comme quelques-uns des joueurs phocéens, Amine Harit aurait été déçu par le départ de Jorge Sampaoli. Le retour de l'international marocain est loin d'être évident, d'autant que l'OM peine à s'accorder avec Schalke 04.





Selon Sport1, le départ de Jorge Sampaoli pourrait mettre en cause le transfert définitif d'Amine Harit. Le média précise aussi que l'OM n'a pour l'instant pas transmis d'offre de 8 millions d'euros pour l'international marocain. On peut supposer qu'Igor Tudor aura son mot à dire sur son possible retour, ainsi que sur le reste du mercato.



Amine Harit s'est montré irrégulier, mais a réalisé une bonne fin de saison avec l'OM. Il a totalisé 34 rencontres, dont 18 comme titulaire, pour 5 buts et 4 passes décisives.