Tudor va débarquer ce soir

Igor Tudor devrait arriver à Marseille ce soir. Son contrat avec l'OM devrait être signé demain.





Selon Fabrizio Romano, Igor Tudor va rejoindre Marseille ce samedi soir. Le journaliste confirme qu'un accord complet a été trouvé pour son contrat, qui devrait être signé demain. Le communiqué officiel annonçant sa venue devrait être publié lundi. L'Italien estime par ailleurs que l'entraîneur croate a fait un très bon travail sur le banc du Hellas Vérone, la saison passée. La Provence indique pour sa part que le coach va débarquer avec un staff de quatre personnes : il sera composé d'un adjoint, d'un préparateur physique, d'un entraîneur des gardiens et d'un analyste vidéo.



Comme à son habitude, Pablo Longoria a su avancer dans l'urgence. L'OM paraît à nouveau avoir un entraîneur.





Igor Tudor will arrive in Marseille tonight. Full agreement in place to become new OM manager: paperworks to be signed tomorrow, then official statement expected on Monday. 🚨⚪️🔵 #OM



Tudor did great job at Verona last season and OM will go for him as replacement for Sampaoli. pic.twitter.com/9mRCT0YNg5