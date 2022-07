Marcelino et Stéphan, les autres pistes de Longoria

Pablo Longoria s'est lancé en quête de l'entraîneur idoine, en vue de la succession de Jorge Sampaoli. Outre Roberto de Zerbi et Igor Tudor, les noms de Marcelino et Julien Stéphan ont aussi été cités.





Dans son édition du jour, La Provence fait un premier point sur le dossier du futur entraîneur de l'OM. Selon ses informations, la piste de Roberto de Zerbi n'a pas été approfondie par Pablo Longoria. Le dossier de Marcelino n'aurait pas non plus été creusé, bien que le président le connaisse bien. Et le journal cite un troisième nom, celui de Julien Stéphane : les Olympiens apprécieraient le travail qu'il a réalisé à Rennes et à Strasbourg et auraient aussi pensé à lui. Mais comme L'Équipe et RMC Sport, le média affirme qu'Igor Tudor est en pole position pour succéder à Jorge Sampaoli. Il rappelle en particulier qu'il a fréquenté Didier Deschamps, Zinédine Zidane et Alen Boksic, à la Juventus de Turin.



Marcelino a quitté l'Athletic Bilbao il y a quelques semaines, après que son équipe ait terminé 8e de la Liga. Quant à Julien Stéphan, il a fini 6e de Ligue 1 avec le RCSA, à 8 points de l'OM.