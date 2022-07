Le profil de Tudor, le favori pour succéder à Sampaoli

Plusieurs noms ont déjà circulé, en vue de la succession de Jorge Sampaoli. L'un d'entre eux se détache cependant : celui d'Igor Tudor, qui a entraîné le Hellas Vérone, cette saison. Voici quelques éléments sur son parcours.





Ancien international croate, Igor Tudor est âgé de 44 ans. Le technicien fait désormais figure de favori pour entraîner l'OM, la saison qui arrive. Dans son édition du jour, L'Equipe le considère comme étant en pôle pour succéder à Jorge Sampaoli. Il bénéficie d'une expérience importante collectée lors de sa carrière de joueur, mais affiche moins de références en tant que coach.



Le natif de Split est passé par plusieurs bancs, dont ceux de Galatasaray, de l'Udinese, de l'Hadjuk Split ou du Hellas Vérone. Il est libre depuis son départ (volontaire) du Hellas Vérone, avec qui il a terminé 9e de Serie A (14 succès, 11 matchs nuls et 13 défaites). Il a aussi occupé le rôle d'adjoint avec Andrea Pirlo, à la Juventus de Turin, ou avec la sélection croate.



Igor Tudor est réputé pour sa franchise et son football agressif et séduisant. Il privilégie un système à trois défenseurs axiaux et demande à ses joueurs de mettre de l'intensité. Pablo Longoria apprécierait particulièrement sa philosophie de jeu et souhaiterait l'embaucher d'ici lundi.