Longoria donne la vraie raison du départ de Sampaoli

Pablo Longoria s'est longuement exprimé sur le départ de Jorge Sampaoli, vendredi. Le président de l'OM a parlé de frictions "professionnelles".





En conférence de presse, le président de l'OM est revenu sur le départ de Jorge Sampaoli. "Pour préparer une saison, on a commencé à travailler. C'est un projet, tout le monde doit aller dans la même direction. On entre dans des moments de frictions professionnelles, pas personnelles. J'ai lu son communiqué. Il y avait de l'émotion et elle est partagée. C'est une question de timing. On a décidé que c'était la meilleure des décisions de nous séparer pour protéger le club. Il faut penser à la suite. On doit avoir de l'espoir. Il faut tout donner et continuer à faire grandir le projet", a-t-il indiqué aux médias présents.





"On a un propriétaire solide"

Le patron du sportif olympien assure avoir de l'ambition pour la prochaine saison : "Tout le monde a la même ambition, c'est une question de temps... Le mercato, on attend toujours les cadeaux de Noël (rires). Il y a l'envie de jouer la C1. Je ne crois pas que c'est un manque d'ambition. C'est une question de temps, comment y arriver... (...) S'il y a un manque de moyens ? Non, ce qui nous permet de jouer la C1 c'est la stabilité économique. C'est une question importante. On a un propriétaire solide. Le niveau d'ambition doit être grand dans ce club." Le dirigeant a précisé que Sampaoli était parti sans demander d'indemnité : "Il a renoncé à tous ses contrats. Il est parti en Monsieur, comme il est arrivé. Il a eu un respect énorme pour le club." El Pelado quitte par ailleurs l'OM avec l'ensemble de son staff : "Toutes les personnes qui sont arrivées avec Jorge ont pris la même méthodologie. Villas-Boas avait fait la même chose. Il faut les remercier."



Une nouvelle page se tourne à l'OM.