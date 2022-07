Sampaoli donne les raisons de son départ

Sur son compte Instagram, Jorge Sampaoli s'est expliqué sur son départ précipité de l'OM.





Après le communiqué officiel de l'OM, c'est au tour de Jorge Sampaoli de s'exprimer sur son choix de quitter son poste. Sur son compte Instagram, on peut notamment lire : "Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre à des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'OM."



Après avoir remercié Pablo Longoria et l'ensemble des salariés du club, le coach argentin a eu un mot pour les supporters : "Merci aux supporters, car sans vous, rien n'aurait de sens."