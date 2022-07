Sampaoli serait sur le départ

Jorge Sampaoli aurait décidé de quitter l'OM. L'Argentin aurait un désaccord avec sa direction.





Comme indiqué par de nombreux journalistes, Jorge Sampaoli devrait quitter l'OM dans les prochaines heures. L'Argentin aurait un différend sérieux avec sa direction au sujet du mercato. L'information est notamment confirmée par Mathieu Grégoire, Mohamed Bouhafsi et Fabrizio Romano. Le club phocéen va apparemment devoir se trouver un nouvel entraîneur.



Le mercato ne prend pas la tournure voulue. Tout paraissait réuni pour préparer sereinement la saison, mais rien n'est jamais facile, au sein du club phocéen...





Jorge Sampaoli will leave Olympique Marseille. It's over, confirmed and it will be official soon - as first called by @mohamedbouhafsi. 🔵 #OM



Marseille will be in the process to appoint a new manager soon. #TeamOM pic.twitter.com/bVihQsOw4T