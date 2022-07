Galtier au PSG, c'est pour aujourd'hui ?

Christophe Galtier va s'engager avec le PSG, dans les prochaines heures. Le PSG a réglé le cas de Mauricio Pochettino et aura bientôt un Marseillais sur son banc.





Selon les informations obtenues par RMC Sport, deux officialisations vont tomber, chez les Parisiens. La première concerne Mauricio Pochettino, avec qui un accord aurait été trouvé pour son licenciement. L'Argentin percevra plus de 10 millions d'euros pour partir : une affaire rondement menée. Quant à la deuxième, elle intéresse le Marseillais Christophe Galtier. Formé à l'OM, joueur entre 1985 et 1987, puis 1995 et 1997, et enfin membre du staff olympien entre 1999 et 2001, le technicien a accepté l'offre de Qataris apparemment persuadés que seuls les Phocéens sont capables de faire gagner leur équipe à l'échelle européenne.



Pour rappel, le PSG a essuyé une perte de 225 millions d'euros en 2020-2021, tandis que sa masse salariale atteignait... 503 millions d'euros. Est-ce qu'il a fait pire en 2021-2022 ? La réponse ne sera donnée qu'en fin de saison, et apparemment elle n'inquiète pas vraiment l'UEFA.