Mercato : le tarif du duo Veretout-Kluivert revu à la baisse ?

L'AS Rome aurait réduit ses exigences pour le duo Jordan Veretout-Justin Kluivert. Le club de la Louve demanderait 20 millions d'euros pour laisser partir les deux joueurs.





D'après les informations obtenues par Calciomercato, la Roma a fixé le tarif de Jordan Veretout et Justin Kluivert à 20 millions d'euros. L'OM resterait intéressé par les deux éléments. Le premier est poussé vers la sortie par ses dirigeants, en raison d'une brouille, mais Jose Mourinho ne veut pas se séparer de lui avant de lui avoir trouvé un remplaçant. Quant au second, il n'a pas été conservé par l'OGC Nice, qui disposait d'une option d'achat de 14 millions d'euros. Les Phocéens s'intéressaient déjà à lui l'été dernier.



Cette saison, Jordan Veretout a marqué 4 buts et donné 8 passes décisives en 36 apparitions en Serie A. Justin Kluivert a inscrit 4 buts et délivré 8 passes décisives en 27 rencontres de Ligue 1.