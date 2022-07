Mercato : l'OM dans le coup pour un international chilien

Ben Brereton Diaz figurerait bien sur la short-list de l'OM pour cet été. Lyon s'intéresserait aussi à lui.





D'après le Lancashire Telegraph, l'OM est bien dans le coup pour obtenir le renfort de Ben Brereton Diaz. L'international chilien (14 sélections, 4 buts) a réussi une belle saison avec Blackburn, en Championship. Il a inscrit 22 buts et donné 3 passes décisives en 36 rencontres. L'Eintracht Francfort et Salernitana (qui discute aussi avec Arek Milik) auraient également coché son nom pour leur attaque.



Ben Brereton Diaz ne dispose plus que d'un an de contrat avec la formation anglaise. Il avait été recruté en échange d'un chèque de 8,3 millions d'euros, en janvier 2019.