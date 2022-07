Ligue 1 : Canal+ à nouveau débouté

Canal+ a perdu une nouvelle bataille juridique contre la LFP. La cour d'appel a donné raison à la Ligue.





D'après l'AFP, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision de l'Autorité de la concurrence, concernant le conflit qui oppose la LFP à Canal+. Elle a donné raison à la Ligue, tandis que la chaîne cryptée l'accusait d'abus de position dominante. "La décision de la LFP de ne remettre en vente que les lots restitués par Mediapro, et donc de ne pas remettre en cause les contrats conclus sur les autres lots, apparaissait (...) nécessaire et proportionnée aux objectifs de la LFP de préservation des intérêts des clubs professionnels de football", a notamment fait savoir la cour d'appel.



Un nouveau revers pour Maxime Saada, qui a adopté des stratégies très discutables, ces dernières saisons. Canal+, qui s'est montré trop gourmand, a laissé passer une énorme occasion de récupérer l'ensemble des droits de la L1...