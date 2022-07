Mercato : Milik en discussion avec un club de Serie A ?

Arek Milik serait bien en négociations avec Salernitana, en vue d'un possible transfert. Mais le Polonais ne serait pas emballé par l'idée d'un départ.





Selon Le 10 Sport, des discussions se tiennent entre Arek Milik et Salernitana, en vue d'un possible transfert. Le média précise que le Polonais n'a pas prévu de quitter l'OM, avec qui il a l'intention de participer à la Ligue des Champions. Et on peut supposer que le challenge proposé par Salernitana n'est peut-être pas celui attendu par l'ancien Napolitain. Son départ pour ce club parait peu probable.



Pour rappel, Arek Milik a inscrit 20 buts et donné 2 passes décisives en 37 matchs, cette saison. En Ligue 1, il s'est contenté de 7 buts et 2 passes décisives en 23 matchs.