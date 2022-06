Touré à l'OM, c'est officiel !

L'OM a officialisé la signature d'Isaak Touré, ce jeudi. Le défenseur axial a paraphé un contrat portant jusqu'en 2027.





Isaak Touré a passé sa visite médicale, ce jeudi. Dans la foulée, le géant (2m06, 100 kg) a paraphé un contrat avec l'OM pourtant sur cinq années. Selon diverses sources, sa signature a impliqué le versement de 7 millions d'euros (5,5 millions d'euros fixes, plus 1,5 million de bonus).



Sa venue devrait permettre à Jorge Sampaoli de disposer d'un effectif avec plus de profondeur, en défense. On peut supposer que les dirigeants entendent le laisser progresser au contact des autres professionnels, ces prochains mois, alors qu'il n'a jusque-là évolué qu'en Ligue 2 (17 matchs lors de l'exercice 2021-2022).



L'OM était en concurrence avec de nombreux clubs, sur son dossier. Manchester City a constitué l'un de ses rivaux les plus actifs.