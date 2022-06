Un nouvel entraîneur pour la section féminine

Le site officiel du club annonce l'arrivée de Yacine Guesmia comme nouveau coach de la section féminine.





Un nouvel entraîneur sera en charge de la section féminine la saison prochaine, annonce le club. En effet, Yacine Guesmia, ancien coach d'Issy (qu'il a fait monter de DH en Ligue 1) puis de Brest, va remplacer Frank Borelli : "C'est avec une immense fierté que j'ai l'honneur de prendre les rênes de l'équipe féminine de l'Olympique de Marseille. Faire monter l'institution olympienne parmi l'élite du football féminin est le challenge le plus excitant qui m'ait été donné jusqu'ici."



Directeur sportif des féminines depuis quelques mois, Alban Sanchez s'est réjoui de cette signature : "Nous sommes très heureux de l'arrivée de Yacine Guesmia dans notre projet. Il va pouvoir nous apporter son expertise ainsi que son savoir-faire pour nous aider à faire évoluer le club dès la saison prochaine."



Sanchez a ensuite détaillé les objectifs pour la saison prochaine : "Nous voulons être le plus compétitif possible dès cette saison. Dans une poule disputée, il faudra parvenir à tirer notre épingle du jeu pour atteindre l'objectif du club : la remontée dans l'élite. Cette équipe se doit de retrouver la première division, qu'elle a déjà connue il y a quelques saisons. C'est sa place. Nous souhaitons développer un jeu offensif, qui procure des émotions. Cette équipe doit être un exemple et montrer la voie aux joueuses de demain à Marseille."