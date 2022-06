Mercato : Luis Henrique finalement transféré en Ligue 1 ?

Annoncé très proche du Torino, Luis Henrique pourrait être transféré du côté du FC Nantes selon plusieurs sources.





Revirement de dernière minute dans le dossier Luis Henrique ! Alors qu'un accord total aurait été trouvé avec le Torino pour un prêt avec option d'achat, plusieurs sources dont le média brésilien Globo Esporte affirment que le FC Nantes pousse pour attirer le milieu offensif.



Une information confirmée par David Phelippeau, journaliste pour 20 minutes Nantes et il y a quelques minutes par La Provence qui explique que les Canaris seraient même enclin à "engager l'ancien joueur de Botafogo définitivement et pas forcément sous la forme d'un prêt." Le joueur et son entourage auraient même déjà échangé avec Antoine Kombouaré et privilégieraient une arrivée dans la Loire pour disputer la Ligue Europa.