Kombouaré rêve toujours de Milik

En conférence de presse, l'entraîneur du FC Nantes s'est exprimé sur la volonté des Canaris d'attirer Arek Milik.





Même si Pablo Longoria a assuré vouloir miser sur la continuité et qu'Arek n'a pas été placé sur la liste des transferts, son avenir continue d'interroger. Le buteur polonais arrive en fin de contrat en 2023 et au vu du peu de confiance que lui accorde Jorge Sampaoli, on l'imagine mal prolonger son contrat si le coach argentin reste en poste.



Peu de clubs ont manifesté leur intérêt pour Milik en ce début de mercato, mais un pensionnaire de Ligue 1 ne cache pas sa volonté d'attirer l'ancien napolitain : le FC Nantes. Son coach, Antoine Kombouaré en a d'ailleurs remis une couche lors de la conférence de presse de reprise : "Moi j'ai arrêté de rêver donc s'il vient je suis content. Et puis s'il ne vient pas... Donc voilà, donc on attend. Le profil pour moi c'est l'efficacité. À partir de là, les qualités sont différentes, mais si au final Milik est chez nous, je le dis bien avec un grand si, et qu'il nous marque 20 buts on oubliera Randal Kolo Muani. C'est la vie d'un club. L'objectif c'est surtout d'avoir un joueur efficace et que l'on gagne des matchs."



En plus du montant du transfert, il semble difficile d'imaginer que le FC Nantes puisse s'aligner sur les prétentions salariales du buteur.