Mercato : le départ de Luis Henrique se précise

Luis Henrique devrait rejoindre les rangs du Torino dans les prochains jours. L'accord serait total.





Selon les informations glanées par Gianluca Di Marzio, le Brésilien a validé la proposition transmise par le club turinois. Son départ pour la Serie A serait pratiquement entendu. On ne sait en revanche pas si les négociations en sont restées sur un prêt avec option d'achat de 6 millions d'euros, ou si la transaction pourrait prendre la forme d'un transfert.



Luis Henrique est passé au travers de sa saison 2021-2022. Jorge Sampaoli ne l'a titularisé qu'à 10 reprises, pour un total de 26 apparitions. Le natif de Joao Pessoa n'a marqué que 1 but et délivré 1 passe décisive.