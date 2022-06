Mercato : un transfert de Griezmann pour débloquer le dossier Witsel ?

L'Atlético Madrid fait face à une crise budgétaire, cet été. Les Madrilènes ont explosé la limite salariale fixée par la Liga et l'arrivée d'Axel Witsel est mise en cause.





Les dirigeants des Colchoneros n'ont pour l'instant pas pu valider l'arrivée d'Axel Witsel : leur équilibre budgétaire ne le leur permet pas. La Liga impose en effet tous les ans un plafond salarial lié aux revenus des clubs. Or la formation madrilène l'a dépassé de 100 millions d'euros, indique la COPE. Pour remédier à cette situation, ses dirigeants envisageraient le départ d'Antoine Griezmann. Le joueur aurait été proposé en Angleterre, où Arsenal et West Ham s'intéresseraient à lui. Son transfert pourrait permettre de débloquer le dossier du milieu de terrain belge.



Antoine Griezmann perçoit 33 millions d'euros par an, chez les Colchoneros. Il n'a inscrit que 8 buts et donné 7 passes décisives en 39 apparitions, cette saison. Son prêt par le Barça court jusqu'en juin 2023. Son départ implique que l'Atlético Madrid finance son transfert, avant de le transférer à nouveau.