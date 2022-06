Angers-OM : quatre supporters angevins condamnés

Quatre supporters du SCO d'Angers ont été condamnés à de la prison avec sursis, suite aux incidents survenus en septembre 2021.





Selon l'AFP, quatre supporters angevins ont été condamnés par le tribunal correctionnel d'Angers. Ils ont été condamnés à des peines de deux à quatre mois de prison avec sursis, avec un an d'interdiction de stade. Un prévenu a été relaxé. Les fans du SCO étaient jugés pour "entrée sur une aire de jeu d'enceinte sportive portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens", et pour deux d'entre eux "violences en réunion". Ils sont âgés entre 27 et 32 ans.



L'OM avait écopé d'un point de retrait avec sursis, suite à ces événements.