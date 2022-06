Mercato : Vecino à l'OM ? La réponse

Nicolo Schira a démenti les informations concernant Matias Vecino. L'OM ne s'intéresserait pas à lui.





Sur Twitter, Nicolo Schira a démenti la rumeur d'un intérêt de l'OM pour Matias Vecino. Le journaliste italien croit savoir que le club phocéen n'a pas inscrit son nom sur sa short-list, ce mercato. Pablo Longoria ne veut visiblement pas aller trop vite, cet été, alors que le recrutement est censé être qualitatif.



En fin de contrat avec l'Inter Milan, Matias Vecino serait notamment sur les tablettes de Valence. Il a pris part à 23 rencontres avec les Nerazzurri, lors de l'exercice 2021-2022.





❌ Despite the last rumors Matias #Vecino is not a #OlympiqueMarseille's target. #transfers #OM #TeamOM #MercatOM