Mercato : l'OM penserait à Sofiane Diop

L'OM aurait coché le nom de Sofiane Diop, qui est poussé vers la sortie par l'AS Monaco. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli apprécieraient son profil.





Selon Foot Sénégal, l'OM s'est entretenu avec les représentants de Sofiane Diop, concernant une possible arrivée, ce mercato. Les dirigeants se seraient renseignés sur sa disponibilité, en vue d'un possible prêt. Le milieu offensif est en effet poussé vers la sortie par les Monégasques, car Philippe Clement n'envisage pas de lui faire une place dans son équipe. Monaco a récemment fait signer Takumi Minamino en provenance de Liverpool. Le joueur ne manque pas de prétendants. Nice, le Borussia Dortmund et Leicester auraient aussi avancé leurs pions pour le recruter.



Sous contrat jusqu'en juin 2026, Sofiane Diop a inscrit 9 buts et donné 7 passes décisives en 45 apparitions, dont 38 comme titulaire, cette saison. Il compte 11 sélections avec les Espoirs, pour 4 buts inscrits.