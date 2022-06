Formation : Lebaillif arrive du Havre

Michaël Lebaillif va prendre les rênes de l'équipe U19 de l'OM. Le technicien travaillait au Havre depuis plus de 20 ans.





La restructuration du centre de formation de l'OM se poursuit, cette fin de mois de juin. Marco Otero a été aperçu à la Commanderie, et il devrait bientôt être rejoint par deux de ses anciens collègues de Valence : Miguel Alonso et Sean Bean. Et ça n'est pas terminé. Selon les informations rapportées par L'Équipe, Michaël Lebaillif sera à la tête de l'équipe U19 olympienne, lors de la saison qui arrive. Éducateur reconnu, il opérait dans le club normand depuis 2001 et devrait être en mesure de beaucoup apporter à Marseille.



Outre le mercato, les dirigeants phocéens travaillent fort sur leur deuxième chantier estival, après une saison jugée très décevante chez les jeunes.