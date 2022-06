Djellit souffle un nom à Longoria

Sur son compte Twitter, Nabil Djellit a conseillé à Pablo Longoria de foncer sur Farid Boulaya, libre depuis la fin de son contrat avec Metz.





L'OM et Pablo Longoria sont à la recherche de bons coups pour renforcer l'effectif à moindre coût, à l'image de Witsel ou Zagadou, en fin de contrat avec leur club respectif. En ce sens, Nabil Djellit, jamais le dernier pour conseiller des joueurs algériens à l'OM, explique que le club réaliserait une affaire en recrutant Farid Boulaya : "Boulaya est officiellement libre. Je suis l'OM, je fonce. Persuadé qu'il pourrait rendre plus que des services", peut-on lire sur son compte Twitter.



Relégué avec le FC Metz lors du dernier exercice, le natif de Vitrolles a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 18 titularisations cette saison.