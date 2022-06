Mercato : de la concurrence pour Harit ?

Alors que le FC Séville et Villarreal auraient un oeil sur Amine Harit, le quotidien truc Sport croit savoir que Galatasaray a déjà entamé des discussions avec Schalke 04.





Les dirigeants olympiens et Jorge Sampaoli souhaitent faire revenir Amine Harit la saison prochaine. Le Marocain a été très précieux lors de la deuxième moitié du championnat et attise la convoitise de plusieurs écuries européennes en ce début de mercato.



Alors qu'un intérêt de Séville et Villarreal avait déjà été annoncé il y a quelques jours, le quotidien turc Sport explique que Galatasaray est également sur les rangs pour Harit. Le club stambouliote aurait même entamé des discussions avec Schalke selon le média. L'OM devra donc passer la vitesse supérieure dans ce dossier, même si le milieu offensif donne sa priorité à Marseille.