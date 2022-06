Vanoli : "On sentait que Gigot réalisait un désir de gosse"

Paolo Vanoli, ancien entraîneur du Spartak Moscou, s'est exprimé sur la signature de Samuel Gigot à l'OM. Le technicien italien en a profité pour confier le bien qu'il pensait du défenseur.





Interrogé par L'Équipe, Paolo Vanoli a commenté la signature de Samuel Gigot à l'OM, survenue l'hiver dernier (il a ensuite été prêté au Spartak). Le natif d'Avignon n'a pas caché son enthousiasme, dans le club moscovite : "On sentait qu'il réalisait un désir de gosse et il en était très fier, il en parlait souvent", a indiqué le coach, qui a été limogé en fin de saison. Et d'ajouter : "C'est la juste récompense de son comportement, il méritait de partir avec cette victoire parce qu'il est resté exemplaire même après avoir signé à Marseille. Il lit bien le jeu et est excellent dans le duel. Techniquement il peut encore progresser, mais il est tout à fait satisfaisant. Et il a bien progressé dans sa manière de défendre dans ses 16 mètres, où il anticipe de mieux en mieux. Je pense qu'il a atteint la maturité pour un grand club comme l'OM."



Samuel Gigot a disputé 109 matchs, inscrit 10 buts et donné 5 passes décisives avec le Spartak Moscou, depuis juillet 2018.