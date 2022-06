Reprise : le programme des Olympiens

Les joueurs de l'OM (hors internationaux) ont rendez-vous à la Commanderie, ce mercredi. Des tests médicaux sont programmés.





Hors internationaux, les Phocéens ont disposé de cinq semaines de coupure. La reprise est planifiée ce mercredi, au centre Robert Louis-Dreyfus. Dans son édition du jour, L'Équipe donne des indications sur le programme de la journée : les joueurs de l'OM vont passer des tests médicaux, de façon à connaître leurs niveaux physiques actuels.



Six internationaux bénéficient de jours supplémentaires : c'est le cas de Mattéo Guendouzi, Duje Caleta-Car, Arek Milik, Cengiz Under, Sead Kolasinac et Nemanja Radonjic.





Le calendrier des matchs amicaux

13/07 à 11h00 : OM-Marignane Gignac FC (Commanderie)

16/07 à 18h00 : Norwich-OM (stade Parsemain)

22/07 à 20h00 : Middlesbrough-OM (Riverside Stadium)

27/07 à 20h30 : Betis Séville-OM (Proact Stadium)

31/07 à 18h00 : OM-Milan AC (Stade Orange Vélodrome).