Mercato : l'OM recalé pour un Brésilien ?

L'OM aurait transmis une offre de 15 millions d'euros pour recruter Danilo. Palmeiras l'aurait refusée.





Selon Goal Italia, le club phocéen a proposé 15 millions d'euros pour s'attacher les services de Danilo. Palmeiras, avec qui le milieu de terrain est sous contrat jusqu'en décembre 2026, n'a pas donné suite. Monaco et le Milan AC seraient également sur le coup pour attirer le natif de Salvador, cet été. Les Monégasques verraient notamment en lui un possible successeur à Aurélien Tchouaméni, dans leur entrejeu. L'opération devrait être difficile à conclure pour Pablo Longoria, qui ne dispose bien sûr pas d'un budget illimité.



Cette saison, Danilo totalise 30 matchs, toutes compétitions confondues, pour 6 buts et 2 passes décisives.