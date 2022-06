Miguel Alonso et Sean Bean vont rejoindre Marco Otero à l'OM

Miguel Alonso et Sean Bai seraient sur le point de rejoindre le centre de formation de l'OM.





Après Marco Otero, l'OM va enregistrer les renforts de Miguel Alonso et Sean Bean, indique As. Le premier était jusque-là responsable du département Haute performance conditionnelle de l'académie de Valence. Quant au second, il occupait la fonction de directeur de l'académie et directeur sportif par intérim du club du Ché. Ils auraient déjà fait leurs adieux à leurs collègues et devraient bientôt commencer leur travail à Marseille. Le centre de formation phocéen va décidément prendre un accent très espagnol.



Pour rappel, le centre de formation olympien sort d'une année compliquée, avec des résultats décevants à tous les niveaux.