Zidane a-t-il refusé le PSG à cause des supporters ? Grégoire répond

Zinedine Zidane a finalement refusé la proposition de contrat du PSG. Mathieu Grégoire croit savoir que ça n'est pas lié à l'émoi que l'information avait généré auprès des supporters de l'OM.





Interrogé par le Football Club de Marseille, Mathieu Grégoire a donné des indications sur la situation de Zinedine Zidane. Le journaliste ne pense pas que l'ancien Madrilène ait refusé le club parisien à cause de la colère des fans phocéens : "Je sais que Zidane ne venait pas depuis longtemps. Le jour de la finale de la Ligue des Champions, j'ai appelé le journal pour dire qu'il n'irait pas, pour des raisons privées. La colère des fans de l'OM ? Ça ne s'est pas joué là", a-t-il indiqué. Et de préciser encore : "Si ça n'est que l'équipe de France ? C'est plus compliqué que cela. C'est un dossier qui est très compliqué. C'est un des rêves des Qataris, mais en ce moment, il a un agenda personnel qui est très précis. Il ne pouvait pas s'engager avec Paris."



Un autre Marseillais, Christophe Galtier, entraînera finalement le club parisien.