Mercato : 7 indésirables identifiés ?

L'OM espère dégraisser cet été et l'Équipe croit connaître la liste des indésirables, établie par Pablo Longoria.





Après plusieurs mercatos où l'OM n'a pas réussi à vendre, Pablo Longoria et son nouveau staff espèrent bien dégraisser cet été, que ce soit pour faire baisser la masse salariale, faire rentrer de l'argent dans les caisses ou se séparer de joueurs sur lesquels Jorge Sampaoli ne compte plus. Et selon les informations du journal L'Équipe, pas moins de 7 joueurs seraient sur la liste des indésirables.



Le premier est sans surprise Alvaro Gonzalez, écarté depuis le début de l'année 2022 et qui était même rentré chez lui, en Espagne. Alors que le club souhaite désormais le transférer, la solution la plus probable reste une résiliation, qui devrait coûter près de 5 millions d'euros à l'OM.



Vient ensuite le cas de Duje Caleta-Car à qui il ne reste qu'une seule année de contrat et dont l'OM veut éviter de le perdre gratuitement comme Thauvin ou Kamara plus récemment. Les dernières rumeurs faisaient état d'un intérêt du FC Séville, mais les clubs ne se bousculent pas pour recruter l'international croate.



Pol Lirola pourrait également quitter le navire après une saison très compliquée. L'Espagnol n'a plus la confiance de Jorge Sampaoli et pourrait retourner en Serie A, mais les prétendants sont également peu nombreux.



Luis Henrique, lui, devrait rapidement quitter l'OM puisqu'après l'accord trouvé entre l'OM et le Torino, le joueur se serait entendu avec le club italien. Son départ est quasiment bouclé.



Enfin, l'OM souhaite aussi trouver preneur pour ses retours de prêts, à savoir Kevin Strootman, Jordan Amavi et Nemanja Radonjic. Si le Hellas Verone s'est manifesté pour le premier, les deux autres n'ont pour l'instant pas de touches concrètes.