Mercato : clap de fin pour Saliba ?

Le journaliste spécialisé dans les transferts, Fabrizio Romano, a fait une mise à jour sur le dossier William Saliba. Il n'y aurait pratiquement plus d'espoir pour l'OM de revoir le Français.





En effet, Arsenal n'aurait pas l'intention de se séparer une nouvelle fois du défenseur central de 21 ans, par un prêt ou un transfert. Mikel Arteta aimerait désormais intégrer le néo-international français à son effectif : "Les rumeurs d'un nouveau prêt de (William) Saliba ne sont pas exactes. Le conseil d'administration d'Arsenal et Mikel Arteta comptent sur le joueur pour intégrer l'équipe la saison prochaine. On m'a dit que la situation ne pouvait changer qu'en cas d'offre folle. Arsenal lui fait confiance et veut lui proposer un nouveau contrat."



William Saliba a un bail jusqu'en 2024 avec les Gunners. L'ancien Stéphanois, qui a disputé 52 matchs avec l'OM cette saison, est estimé à 30 millions d'euros par le site Transfermarkt. Marseille serait prêt à faire une grosse offre pour lui, de l'ordre de 25 millions, mais cela ressemble mal à une "offre folle" que réclame Arsenal pour le libérer. Sauf retournement de situation, William Saliba devrait donc jouer chez le dernier 5e de Premier League l'an prochain.